ABD'nin Havana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Timothy Zuniga-Brown, yaptığı açıklamada, belgeleri tam olanlar için yakın zamanda kısıtlı göçmen vizesi işlemlerini başlatacaklarını duyurdu.

Zuniga-Brown, ABD’nin “güvenli ve yasal” göç ile ilgilendiğini ve aile birleşimi konusundaki vizelere öncelik verileceğini aktardı.

Kübalılara yönelik vize işlemlerinin çoğunluğu Guyana’da sürdürülecek.

Geçen yıl ekonomik kriz nedeniyle Küba’dan ABD’ye düzensiz göç akını artmıştı.

ABD ve Kanada’nın Havana büyükelçiliklerinde görevli diplomatlar ile aileleri, 2016 yılında baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmiş, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini duyurmuştu.

"Havana sendromuyla diplomatların büyük bölümünü geri çekmişti"

Diplomatlarda görülen rahatsızlıklar, "Havana Sendromu" olarak adlandırılmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Küba yönetimini ABD'li diplomatlara süper sonik saldırı düzenlemekle suçlamış, Eylül 2017’de büyükelçilikte görevli diplomatların büyük bölümünü geri çekmişti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçen ay "Havana Sendromu"nda "dış güçlerin etkisinin olmadığını" duyurmuştu.