Söz konusu plan, "42. kanun" olarak bilinen pandemi dönemi kısıtlamalarının yürürlükte kalmasına ilişkin tartışmaların yaşandığı bu süreçte gündeme geldi.

İlk olarak Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Mart 2020'de yayımlanan karar, sınırdan geçiş yapan göçmenlerin sığınma imkanı elde edemeden Meksika'ya sınır dışı edilebilmesini sağlıyor.

Kübalı, Nikaragualı ve Haitili göçmenler için yürürlüğe sokulması planlanan yeni kurallar da Venezuelalılar için ekim ayında başlatılan mevcut bir programa göre modellenecek.

İki yetkili, söz konusu politika değişikliğinin bu hafta, en kısa sürede gerçekleşebileceğini belirtti. Bir diğer yetkili ise, Kübalı ve Haitililer için bu hafta, Nikaragualılar için ise ileri bir tarihte bu adımların atılabileceğini söyledi.

ABD ile Küba, Haiti ve Nikaragua arasındaki soğuk diplomatik ilişkiler, göçmenlerin bu ülkelere sınır dışı edilmesini zorlaştırıyor.