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Dünya
AA 24.12.2023 16:33

Abbas: İsrail saldırıları Gazze'de Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel münasebetiyle yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Müslüman ya da Hristiyan ayrımı yapmadığını söyledi.

Abbas: İsrail saldırıları Gazze'de Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, "İsrail işgal güçlerinin saldırganlığı Hıristiyan varlığını, tüm halkımızı, Kudüs ve Batı Şeria'daki Müslüman ve Hristiyan kutsallarımızı etkiledi" dedi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına işaret eden Abbas, "İsrail işgalinin vahşi saldırıları, Gazze'de camiler, okullar ve hastanelerin yanı sıra El-Ehli Baptist Hastanesi'ne, Ortodoks Kültür Merkezine, Rum-Ortodoks Kilisesine ve Kutsal Aile Kilisesine kadar uzandı, Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı" diye konuştu.

Gazze halkına seslenen Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlük güneşi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet hiç şüphesiz gelmektedir hem de çok yakında. Halkımızın kendi topraklarındaki kahramanca kararlılığı, akıttığı kan nehri, büyük fedakarlıkları, çektiği tüm bu sıkıntılar özgürlüğün ve onurun yoludur."

Abbas, bu yıl Noel'in Gazze'deki Filistinlilere ve işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik savaşı ve saldırganlığı durdurma tarihi olması temennisinde bulundu.

"Beytüllahim daha önce görmediği bir üzüntüyü yaşıyor"

Bu yıl Noel'in buruk olduğunu dile getiren Abbas, "(Hazreti İsa’nın doğduğu şehir) Beytüllahim daha önce görmediği bir üzüntüyü yaşıyor. İşgal güçleri, Filistinli çocukları katlediyor ve onların masum gülümsemelerini çalıyor" diye konuştu.

Abbas, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Kadın, erkek, yaşlı hiçbir insanımız, bize 1948’deki Nekbe’yi anımsatan bu cinayetlerden, terörden, göçe zorlama girişiminden ve binlerce evin yıkılmasından kurtulamadı” ifadelerini kullandı.

Direnişe dikkati çeken Abbas, "Filistin topraklarında özgür, bağımsız ve tam egemen bir devlette yaşama hususunda meşru haklarımızı elde etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki kiliseler, İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlar nedeniyle bu sene Noel kutlamalarının yapılmayacağını duyurmuştu.

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