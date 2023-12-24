Gazze'de İsrail güçleri ile Filistin direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail güçlerinin Gazze'nin doğusundaki Derec ve Tuffah mahallelerinin içlerine doğru ilerleme girişimi sırasında, Filistinli direniş gruplarının mukavemetiyle karşılaştı.

İsrail güçleri, Tuffah Mahallesi'nin doğu ve Derec Mahallesi'nin batı ucunda konuşlanmış durumdayken, her iki bölgeye sabahın erken saatlerinde ağır makineli tüfekle ve toplarla atışlar yapıldı. Çatışmaların başladığı bölgelere, İsrail topçuları tarafından sis bombaları atılırken, İsrail helikopterleri çatışma alanları üzerinde uçuş yaptı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Reşid Caddesi, Genel Güvenlik, İstihbarat, Kerame ve el-Tevvam bölgeleri ile orta kesimin kuzeyinde Devvar Ebu Şarh'tan Saftavi Mahallesi'ne dek uzanan kentin kuzey bölgelerinden içeri baskın yapılacak eksenlerde İsrail tankları konuşlandıkları konumlarını koruyor.

Yine İsrail askeri araçları, deniz kıyısındaki Reşid ve Ahmed Urabi caddeleri ile Şeyh Aclin ve Tel el-Heva mahalleleri, kentinde güneybatısındaki 10. Cadde, Şatı Mülteci Kampı'nın kuzeyinin yanı sıra Nasr Caddesi ve Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin kuzey kesimleri ile el-Cela ve Yermuk caddelerinin kuzey taraflarında konuşlanmış durumda.

Filistin Kızılayı, İsrail insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesinin kapısında duran Emir Rami Avde'yi (13) vurarak, ölümüne neden olduğunu duyurdu.

Öte yandan Han Yunus'un batısındaki Japon Mahallesi'ndeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Refah kentinde bölgeye girmeye çalışan İsrail güçleri ile Filistin direniş güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını kaydetti.