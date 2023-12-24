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Dünya
AA 24.12.2023 16:08

Fransa, insan kaçakçılığı şüphesiyle Hint yolcuları taşıyan uçağın kalkmasına izin vermedi

Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Nikaragua'ya giden ve yakıt ikmali için Fransız havalimanına iniş yapan bir uçağın havalanmasına, "insan kaçakçılığı " şüphesiyle izin vermediği bildirildi.

Fransa, insan kaçakçılığı şüphesiyle Hint yolcuları taşıyan uçağın kalkmasına izin vermedi

Paris Savcılığının açıklamasına göre, BAE'nin Fujairah Havalimanı'ndan kalkarak Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın başkenti Managua'ya giden ve yaklaşık 300 Hint vatandaşını taşıyan Romanya merkezli Legend Airlines'a ait uçak, yakıt ikmali için Fransa'nın Champagne bölgesindeki Chalons Vatry Havalimanı'na iniş yaptı.

İsimsiz ihbar üzerine harekete geçen Fransız yetkililer, insan kaçakçılığı yapıldığı şüphesiyle uçağın yeniden havalanmasına izin vermedi.

Uçaktaki iki yolcu, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Legend Airlines'in avukatları, uçağın 15 kişilik mürettebatının soruşturma kapsamında sorgulandığını ve serbest bırakıldığını açıkladı.

Öte yandan 300'e yakın yolcunun 3 gündür Chalons Vatry Havalimanı'nda bekletildiği ve soruşturma nedeniyle havalimanındaki diğer uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

Yetkililer, uçaktaki yolcuların, 21 Aralık'ta havalimanına iniş yaptırıldıktan sonra bir süre uçakta bekletildiğini, daha sonra havalimanı yolcu salonuna alındıklarını açıkladı.

Uçakta seyahat edenler arasında çok sayıda refakatsiz çocuğun da yer aldığı belirtildi.

Savcılık, insan kaçakçılığı iddialarına ilişkin detaylı bilgi vermezken, yolcuların nihai varış noktasının ABD olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

Hindistan'ın Paris Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havalimanında tutulan Hint yolcularla ilgilendiklerini ve durumun bir an evvel açıklığa kavuşturulması için Fransız yetkililer ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Nikaragua, ABD'ye gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin önemli göç rotalarından birini oluşturuyor.

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