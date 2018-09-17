"AB, Yunanistan ile İdlib'i görüşecek"

Yaklaşık 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de olası bir saldırı sonrası yüz binlerce kişinin topraklarını terk etmek zorunda kalmasından endişe edildiği bir dönemde, Avrupa Birliği'nden (AB) Yunanistan'a kritik bir ziyaret gerçekleşecek.

Yunan adalarından ana karaya tahliye planı

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, bu hafta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile AB'nin göç politikaları ve önümüzdeki dönemde alınacak önlemleri değerlendireceği bir görüşme yapacak.

İngiliz Financial Times'ın haberine göre Avramopoulos, Çipras ile görüşmesinde İdlib'den gelebilecek göç dalgasının önüne geçmek için alınacak tedbirleri de ele alacak. Buna göre, Yunan adalarından 3 bin göçmenin ana karaya tahliye edilmesi planlanıyor.

Brüksel, böylece İdlib'den gelebilecek göç dalgasında Yunan adalarındaki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

"Sessiz kalamayız"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yılda bir yapılan "Birliğin Durumu" konuşmasında, İdlib'de insani felakete doğru gidildiğini belirterek, "İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız" demişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, İdlib'e olası bir askeri saldırının milyonlarca sivilin hayatını riske atarak yeni bir insani faciaya yol açacağı uyarısını yapmıştı.

Kaynak: AA