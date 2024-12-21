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Dünya
AA 21.12.2024 01:53

AB ve NATO'dan Almanya'da Noel pazarına saldırıya tepki

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırıya tepki göstererek, Berlin ile dayanışma mesajı verdi.

AB ve NATO'dan Almanya'da Noel pazarına saldırıya tepki

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim Magdeburg'daki vahşi ve korkakça eylemin kurbanlarıyla birlikte." ifadesini kullandı.

Alman siyasetçi, olayın araştırılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de başsağlığı dileklerini ileterek, Almanya'nın yanında olduğunu kaydetti.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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