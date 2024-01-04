AB ve Fransa, İran'daki terör saldırılarını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda konuştuğunu X sosyal medya platformundan duyurdu.

Borrell, onlarca kişinin öldüğü Kirman'daki bombalı saldırılar nedeniyle Abdullahiyan'a başsağlığı dilediğini kaydetti.

Bu terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını belirten Borrell, İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Paris yönetiminin, Kirman'da gerçekleşen terör saldırısını güçlü şekilde kınadığı bildirildi.​​​​​​​

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 kişi olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.