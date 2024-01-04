Yemen hükümeti, Husilerle esir takası görüşmelerini süresiz erteledi

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün’de bu hafta yapılması planlanan esir takası görüşmelerinin süresiz şekilde ertelendiğini belirtti.

Fedail, "Husilerin uzlaşmazlığı ve toplantının yapılmasını engellemesi nedeniyle" görüşmelerin ertelendiğini ifade etti.

Husilerin, Kasım 2023’te İsviçre’de yapılması planlanan toplantıyı da engellediğini kaydeden Fedail, İran destekli grubu, "Yemen halkına karşı işlediği suçları sürdürme ve insani meseleleri siyasi ve medya sahasında suistimal etmekle" suçladı.

Husilerden, Yemen hükümetinin esir takası görüşmelerini erteleme kararına ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart 2023’te İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart 2023’te aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Fedail, 19 Nisan 2023’te yaptığı açıklamada, 3 gün devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Taraflar, 2018’te İsveç’te yapılan görüşmelerde 15 binden fazla esir, alıkonulan ve kaçırılan kişinin listesini sunmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.