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Dünya
AA 04.01.2024 06:07

Hollanda: Filistin topraklarının küçültülmesi çağrılarını reddediyoruz

Hollanda, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini" isteyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Hollanda: Filistin topraklarının küçültülmesi çağrılarını reddediyoruz

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin Gazze'den yeniden yerleştirilmesine ilişkin son açıklamaları sorumsuzcadır." ifadesi yer aldı.

Hollanda yönetiminin iki devletli çözümü desteklediği belirtilen açıklamada, Hollanda, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi ya da Filistin topraklarının küçültülmesi yönündeki çağrıları reddetmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Hollanda, İran'daki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırıları da kınandı.

Açıklamada, "Hollanda, İran'ın Kirman şehrinde bugün meydana gelen saldırıları şiddetle kınamaktadır. İran'da meydana gelen yüksek sayıdaki ölüm ve yaralanmalar derin üzüntü yaratmaktadır. Düşüncelerimiz kurbanlar ve yakınlarıyla birliktedir." ifadesine yer verildi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 95 kişi hayatını kaybetmişti.

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