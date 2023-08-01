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Dünya
AA 01.08.2023 16:26

AB uranyum tedarikinde risk görmüyor

Avrupa Birliği, Nijer'in uranyum ihracatını durdurmasının bir tedarik riski ortaya çıkarmayacağını açıkladı.

AB uranyum tedarikinde risk görmüyor
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, dünyanın en büyük uranyum tedarikçilerinden Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrasında Fransa'ya uranyum ihracatının durdurulması hakkında açıklamalarda bulundu.

"AB için bir uranyum tedarik riskinin olmadığını teyit edebilirim. AB kuruluşları, herhangi bir kısa vadeli arz riskini azaltmak için yeterli uranyum stokuna sahiptir." diyen Jahnz, orta ve uzun vadede dünya piyasasında AB'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktarda uranyum bulunduğunu belirtti.

Jahnz, Nijer'in AB için önemli bir doğal uranyum tedarikçisi olduğunu anımsatarak, bu uranyumun yakıt olarak kullanılması için zenginleştirilmesi gerektiğini anlattı.

Nijer’de neler oluyor?
Nijer’de neler oluyor?

Radyoaktif zehirli bir metal olan uranyum, kanser tedavisinden denizciliğe, silah sanayisinden nükleer enerji tesislerine kadar birçok farklı alanda kullanılıyor.

Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherine sahip Nijer, geçen yıl 2 bin 20 metrik ton uranyum üretti. Dünyadaki uranyum arzının yüzde 5'ini karşılayan Nijer, bu alanda en büyük tedarikçiler arasında yer alıyor.

Özellikle AB ve Fransa, Nijer'den önemli miktarda uranyum alımı yapıyor.

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