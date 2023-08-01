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Dünya
AA 01.08.2023 16:24

Fransa Nijer'deki vatandaşlarını tahliye etmeye bugün başlıyor

Fransa Nijer'deki vatandaşlarının tahliye operasyonuna gün içinde başlayacaklarını duyurdu.

Fransa Nijer'deki vatandaşlarını tahliye etmeye bugün başlıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nijer'in başkenti Niamey'deki durum, önceki gün büyükelçiliğimize yönelik şiddet olayları ve hava sahasının kapanması nedeniyle isteyen yurttaşlarımızın kendi imkanlarıyla ülkeyi terk etmelerinin engellenmesi göz önüne alındığında, Fransa, vatandaşlarının yanı sıra ve Avrupa vatandaşlarının da tahliyesine hazırlanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada tahliye operasyonunun bugün başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Fransız basını, tahliye kapsamında Paris'ten bir uçağın Niamey'e doğru hareket ettiğini aktardı.

Nijer’de neler oluyor?
Nijer’de neler oluyor?

Elysee Sarayı 30 Temmuz'da, Niamey Büyükelçiliğinin hedef alındığı gösterilere ilişkin, ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da katıldığı televizyon programında, "Fransa'nın bu ülkeye herhangi bir askeri müdahalesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna, "Birinci önceliğimiz buradaki vatandaşlarımızın güvenliğidir." yanıtını vermişti.

Nijerliler, Fransız Büyükelçiliğini hedef aldı

Nijer'in başkenti Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce gösterici, elçilik binasını hedef alarak hasar vermişti.

Paris yönetimi, ülkede 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

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