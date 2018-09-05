  • 05 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

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AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

AB Konseyi, Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkı bulunan ülke vatandaşlarına izin belgesi zorunluluğu getiren düzenlemeyi onayladı.

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AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) düzenlemesinin onaylandığını açıkladı.

Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB'ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların 7 avro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri soruları yanıtlayacak.

ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.

3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak.

Düzenleme bu aşamanın ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanacak.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.​

Kaynak: AA

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