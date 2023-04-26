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Dünya
AA 26.04.2023 13:44

AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa Birliği ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama tutar 28,4 euro ile rekor kırdı.

AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 2022'nin ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2021 yılının ikinci yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 23,5 euro ödenirken, bu rakam 2022'nin ikinci yarısında 28,4 euroya ulaştı.

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,8 euro ödenirken, bu ülkeyi 11,5 euroyla Bulgaristan, 12,8 euroyla Malta ve 13,5 euroyla Hollanda izledi.

En fazla artış Romanya, Çekya ve Danimarka'da gerçekleşti

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke ise Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 58,7 euro ödedi. Bu ülkeyi 44,9 euroyla Belçika, 42 euroyla İrlanda, 38,4 euroyla Çekya, 36,4 euroyla İtalya, 34,1 euroyla Romanya, 33,6 euroyla Almanya ve 33,5 euroyla İspanya takip etti.

Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 112 ile Romanya'da, yüzde 97 ile Çekya'da, yüzde 70 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Hollanda ve Malta dışındaki bütün AB üyesi ülkelerde elektrik fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. Bu dönemde söz konusu 2 AB ülkesinde elektrik fiyatları, sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle bir miktar geriledi.

Doğal gaz fiyatı arttı

Geçen yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11,4 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 7,8 euro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 27,5 euroyla İsveç'te, 20,8 euroyla Danimarka'da ve 19,3 euroyla Hollanda'da yapıldı.

AB ortak gaz alımına başlıyor
AB ortak gaz alımına başlıyor

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için haneler ortalama 3,5 euro, Hırvatistan'da 4,5 euro, Slovakya'da 4,9 euro ödedi.

Doğal gaz fiyatları AB üyesi 27 ülkede de artış gösterdi.

Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 231 ile Çekya, yüzde 165 ile Romanya, yüzde 157 ile Letonya, yüzde 112 ile Litvanya ve yüzde 102 ile Belçika olarak belirlendi.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji krizi nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hızla artış yaşanan dönemi kapsıyor.

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