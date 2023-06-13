Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2023 06:49

AB ülkeleri dijital platform çalışanlarına haklarını vermek istiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, dijital platformlar aracılığıyla çalışan kişilere, fiili çalışma düzenlerine karşılık gelen yasal istihdam statüsünü kazandırmaya ve işçi haklarını vermeye hazırlanıyor.

AB ülkeleri dijital platform çalışanlarına haklarını vermek istiyor
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi, üye ülkelerin dijital platform çalışanlarının haklarına yönelik hazırlanan yeni yasa konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutum belirlediklerini bildirdi.

Buna göre, dijital platformlarda esnek biçimde çalışanların işçi haklarına kavuşmaları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.

Dijital platformlar için çalışan kişilerin istihdam statüsü doğru biçimde belirlenecek.

Bir dijital platformun işveren olup olmadığı kontrol kriterleri listesiyle belirlenecek.

Çalışanların performansını elektronik olarak denetlemek, çalışma saatlerini seçme imkanlarını kısıtlamak, iş reddini önlemek, üçüncü şahıslar adına çalışmayı engellemek, ücrete üst sınır getirmek, görünüm veya davranış kuralları koymak ve çalışanın taşeron kullanmasını kısıtlamak kriterler listesinde yer alacak.

Kriterden en az 3'ünün karşılanması halinde bu kişiler yasal olarak serbest çalışan yerine platform çalışanı olarak kabul edilecek.

Hukuki süreçlerde herhangi bir istihdam ilişkisinin bulunmadığını kanıtlamak dijital platformun yükümlülüğünde olacak.

Platform çalışanı olarak sınıflandırılanlara bulundukları ülkedeki işçilere yönelik ücret ve toplu iş sözleşmesi gibi çeşitli haklar tanınacak.

Bu sayede dijital platformlar aracılığıyla çalışan kişilere, fiili çalışma şekillerine karşılık gelen yasal istihdam statüsü tanınacak.

AB ülkelerinde çeşitli dijital platformlar aracılığıyla sürücü veya kurye gibi farklı işlerde çalışan 28 milyondan fazla kişi bulunuyor.

Bu kişilerin büyük çoğunluğu serbest çalışan olarak sınıflandırılıyor.

Yasa, AB ülkeleri ile AP arasında yapılacak müzakereler sonucunda son halini alacak.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı: İsrail'in zorunlu göç uygulaması 'savaş suçu'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:30
Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı: En az 3 ölü
08:39
Samsun'u sel vurdu: Dereler taştı, yolları su bastı, okullar tatil edildi
08:18
İspanya'da Franco döneminde öldürülen kişilerden 128'inin kalıntıları mezardan çıkarılıyor
07:57
Mersin'de tefecilere ve dolandırıcılara "şafak" operasyonu
07:36
Gana yeniden Afrika'nın en büyük altın üreticisi oldu
07:34
Kerkük'te "hemorajik ateş" virüsüne karşı denetimler artırıldı
32 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor
32 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Tersanede havuz çöktü, geminin üzerine vinç devrildi
Tersanede havuz çöktü, geminin üzerine vinç devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ