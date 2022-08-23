Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor
[Fotograf: AA]
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini aktardı.
Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye’nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB’nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini aktardı.
Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye’nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim" ifadesini kullandı.
Etiketler: Avrupa Birliği Ukrayna Rusya Mevlüt Çavuşoğlu
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