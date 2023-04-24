Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.04.2023 14:08

AB, Türkiye ve 7 üye ülkeye afetlerle mücadele kapsamında 106 milyon avro verecek

Avrupa Birliği (AB), doğal afetlerle mücadele kapsamında acil tıbbi müdahale ekibi kurulması amacıyla Türkiye ve 7 AB üyesi ülkeye 106,2 milyon avro tahsis edecek.

AB, Türkiye ve 7 üye ülkeye afetlerle mücadele kapsamında 106 milyon avro verecek
[Fotograf: AA]

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dışında tamamı AB üyesi olan Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya, "rescEU" adı verilen afet mekanizma dahilinde "acil tıbbi ekipler" kuracak.

Bu girişimin amacı, doğal veya insan kaynaklı meydana gelen büyük çaplı afetlerden etkilenen kişilere acil tıbbi desteğin artırılması olacak.

Projeyle kurulacak 3 acil tıp ekibi cerrahi müdahale ve tıbbi tanı hizmeti verebilecek kapasitede olacak.

İlave olarak 17 özel bakım ekibinden oluşan tıbbi görevliler, yoğun bakım, yanık tedavisi, hasta nakil, ileri tanı, anne ve çocuk desteği, rehabilitasyon, ruh sağlığı desteği, ortopedik tedavi, laboratuvar, oksijen ve telekomünikasyon desteği hizmetleri sunacak.

Acil tıbbi müdahale ekipleri kademeli olarak 2024 itibarıyla göreve başlamış olacak. Bu ekipler çeşitli afet senaryolarına hazırlıklı hale getirilecek. Ekipler özerk olarak görev yapabilecek ve mevcut sağlık tesislerinin acil durumlarda yetersiz kalması halinde ulusal sağlık sistemlerine destek sağlayacak.

Yeni yapı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa Sivil Koruma Mekanizması havuzunda bulunan 15 acil tıbbi müdahale ekibine tamamlayıcı olarak oluşturulacak.

Türkiye AB'nin mekanizmasına 2015'te katılmış, son olarak 6 Şubat'taki depremlerden sonra mekanizmayı harekete geçirmişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Kenevirli tereyağıyla torununun kek yapmasına izin veren Avustralyalı nine mahkemeye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
14:36
Nijerya, Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesine yarın başlayacak
14:44
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
14:17
BM, Sudan'da devam eden çatışmalarda can kaybı sayısının 427'ye yükseldiğini açıkladı
14:18
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
14:16
Yunanistan, GKRY ve 8 ülkenin katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenliyor
Ağrı'da koyunlar ve kuzuları meraya çıkmaya başladı
Ağrı'da koyunlar ve kuzuları meraya çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Türkiye elektrikli araç bataryası da üretecek
Türkiye elektrikli araç bataryası da üretecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ