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AA
HABER GİRİŞ
20.05.2025 19:21
, 20.05.2025 20:09
SON GÜNCELLEME
20.05.2025 20:09
AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.
[Şam | Fotoğraf: Reuters]
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