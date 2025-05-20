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Dünya
AA 20.05.2025 19:21

AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı
[Şam | Fotoğraf: Reuters]

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