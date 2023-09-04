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Dünya
AA 04.09.2023 15:08

AB: Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimine dönmesini bekliyoruz

Avrupa Birliği, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimine yeniden katılması için çağrıda bulundu.

AB: Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimine dönmesini bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında AB'nin beklentisine yönelik soruyu yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli

AB olarak beklentilerinin Rusya'nın 17 Temmuz'da çekildiği anlaşmaya dönmesi ve Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracını engelleyen saldırılarını durdurması olduğunu ifade eden Stano, şöyle devam etti:

"Rusya, Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracı için en uygun yolu engelliyor. Bu kabul edilemez. Rusya aynı zamanda şu anda liman altyapılarına, tahılın Ukrayna'dan çıkışını sağlayacak alternatif yollara saldırıyor. Bu durum Rusya'nın eylemlerinin çirkin tarafını göstermektedir. Rusya sadece Ukrayna tahılını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda bundan kar elde ediyor. Çünkü bir taraftan küresel fiyatları yükseltiyorlar ve kendi ihracatlarını artırarak yüklü miktarlarda gelir elde ediyorlar. AB'nin Rusya'nın ihracatına engel olduğuna yönelik söylemler dezenformasyon, manipülasyon ve yalandır. Rusya'ya Karadeniz Tahıl Girişimine yeniden katılma çağrısı yapıyoruz."

Putin'den "Türkiye ile önemli adımlar atacağız" mesajı
Putin'den "Türkiye ile önemli adımlar atacağız" mesajı

Karadeniz Tahıl Girişimi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye’nin çabalarıyla BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın talepleri arasında, Rus Ziraat Bankasının (Rosselhozbank) SWIFT sistemine yeniden bağlanması, Rusya'ya yönelik tarım makineleri ve yedek parça tedarikinin yeniden başlatılması, gemilerin sigortalanması üzerindeki kısıtlamaların ve limanlara erişim yasağının kaldırılması gibi maddeler bulunuyor.

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