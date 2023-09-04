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Dünya
AA 04.09.2023 14:29

Nijer hava sahası ticari ve sivil uçuşlara açıldı

Nijer'de askerin yönetime el koyması nedeniyle 6 Ağustos'tan bu yana ticari ve sivil uçuşlara kapatılan hava sahası yeniden açıldı.

Nijer hava sahası ticari ve sivil uçuşlara açıldı

Nijer Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer hava sahasının tüm uluslararası ve iç hat seferlerine açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, askeri ve özel gerekçelerle yapılacak uçuşların hala izne tabi olduğu hatırlatıldı.

Nijer hava sahası 6 Ağustos'ta tüm ticari ve sivil uçuşlara kapatılmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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