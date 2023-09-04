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Dünya
AA 04.09.2023 14:07

ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde savaş gemileriyle ortak devriye düzenledi

Filipinler Silahlı Kuvvetler (AFP) resmi sitesinden yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki ortak gemi devriyesinin iki ülke arasındaki işbirliğini temsil ettiği bildirildi.

ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde savaş gemileriyle ortak devriye düzenledi

Etkinliğin, Ortak Savunma Kurulu ve Güvenlik Etkileşim Kurulu ile yapıldığı ve ortak devriyenin, ABD ile Filipinler Deniz Kuvvetleri arasındaki müşterek çalışmayı güçlendirmek için düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ortak devriyeye ABD Deniz Kuvvetlerinin USS Ralph Johnson gemisi ile AFP'nin Batı Komutanlığına ait BRP Jose Rizal gemisinin katıldığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamında AFP'nin 41'inci Deniz Kuvvetleri ile ABD’nin 7’nci Filosu'nun müşterek çalışma provası yapacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD ile Filipinler arasındaki işbirliğinin, "iki ülkenin savunma alanındaki kapasitelerini sergilemek ve Hint Pasifik Bölgesi'nde barışın korunmasına bağlılıklarını göstermek" amaçlı olduğu vurgulandı.

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