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Dünya
AA 27.07.2023 13:14

AB, Nijer'de darbeyle devrilen Bazoum ile temas kurarak desteğini ifade etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Nijer'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştuğunu ve destek ifade ettiğini bildirdi.

AB, Nijer'de darbeyle devrilen Bazoum ile temas kurarak desteğini ifade etti
[Fotograf: Reuters]

Michel, sosyal medyadaki açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştum ve kendisine AB'nin desteği hakkında güvence verdim." ifadesini kullandı.

Nijer'i istikrarsızlığa sokacak her girişimi kuvvetli şekilde kınadıklarını vurgulayan Michel, AB olarak Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) açıklamalarına katıldıklarını kaydetti.

Nijer'de askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı Bazoum'dan ilk mesaj
Nijer'de askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı Bazoum'dan ilk mesaj

Michel, anayasal düzenin yeniden tesisi için ECOWAS adına yürütülen çabaları desteklediklerini ifade etti.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yönetimi, 26 Temmuz'da askeri darbe ile devrildi ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu.

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