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Dünya
AA 01.06.2023 06:19

AB, Moldova’da Ortaklık Misyonu açtı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'da AB Ortaklık Misyonu'nun açılışını yaparak, bu ülkeye "Rus tehdidi karşısında yalnız olmadığı" mesajını verdi.

AB, Moldova’da Ortaklık Misyonu açtı
[Fotograf: AFP]

Borrell, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin liderleri ile AB kurumlarının başkanlarını yarın Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya getirecek Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı öncesinde Ortaklık Misyonu'nun açılışını yaptı.

Kişinev'de ülkenin Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile katıldığı açılış töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Borrell, "Bu, Moldova'nın yalnız olmadığına dair açık bir mesajdır. Siz, bizim stratejik ortağımızsınız. AB'nin gelecekteki üyesisiniz." dedi.

Başlangıçta 15 askerden oluşacak misyon, iki taraf arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra Moldova'nın mevcut tehditler ve gelecekteki krizler karşısında dayanıklılığına katkıda bulunmayı hedefliyor.

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