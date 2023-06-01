Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2023 06:02

Macron, Putin'in NATO'yu "elektroşokla" uyandırdığını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce "beyin ölümünün gerçekleştiğini" söylediği NATO'yu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uyandırdığını savundu.

Macron, Putin'in NATO'yu "elektroşokla" uyandırdığını söyledi

Macron, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen Globsec Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, bir yanda Batı Avrupa ve diğer yanda Doğu Avrupa'nın olmadığı, tek bir Avrupa'nın olduğu değerlendirmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın Rusya'ya karşı özellikle enerji alanındaki bağımlılığının devam ettiğini kaydetti.

"NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği" yönünde 2019'daki açıklamasını anımsatan Macron, Putin'in NATO'yu "elektroşokla" uyandırdığını ifade etti.

Macron, Rusya'ya karşı savaşında etkili karşı saldırı yürütebilmesi için Ukrayna'ya yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, "Rusya, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmayı istemekte ısrar ederse, bunun jeopolitik bedelini ödemeye hazır olmalı." dedi.

Macron, Ukrayna'ya güvenilir ve somut güvenlik garantileri sunulmasından yana olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının Amerikalı seçmenlerin tercihlerine bırakılamayacağını kaydeden Macron, NATO bünyesinde bir Avrupa savunma kolunun kurulması gerektiğini savundu.

Macron, Avrupa'nın askeri alanda daha fazla egemen olmasını istediğini dile getirerek, Avrupa'nın kendi güvenliğini ve komşuluk meselelerini kendi başına halletmesi gereğine işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Batı Balkanlar, Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne dahil olması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER
Fransa Rusya NATO Ukrayna
Sıradaki Haber
İtalya Başbakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:21
AB, Moldova’da Ortaklık Misyonu açtı
06:19
DTÖ: Küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde durgun kaldı
06:20
Kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak
06:12
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 80'i geçti
05:09
İtalya Başbakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
05:07
Karaman'da motosiklet kazası
14 ile 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
14 ile 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
NASA'dan UFO değerlendirmesi: Henüz insanüstü bir zekanın ürünü olduğuna dair kanıt yok
NASA'dan UFO değerlendirmesi: Henüz insanüstü bir zekanın ürünü olduğuna dair kanıt yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ