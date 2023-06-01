Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2023 04:10

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, gelecek hafta 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurması bekleniyor.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Pence, 7 Haziran'da Iowa eyaletinde yapacağı bir konuşmada, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurarak, başkanlık kampanyasına başlayacak.

"Eski patronu" Trump'a rakip olacak Pence, anketlerde Trump ve diğer Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis'in ardından en popüler isim olarak öne çıkıyor.

Ancak Morning Consult tarafından 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 56'sı Trump'ı, yüzde 22'si DeSantis'i desteklerken, Pence'in desteği yüzde 5 seviyesinde.

Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran diğer isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.

Demokrat Parti'den ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri
Sıradaki Haber
BM Genel Sekreteri Guterres: Sudan misyonunun akıbetine Konsey karar verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:21
AB, Moldova’da Ortaklık Misyonu açtı
06:19
DTÖ: Küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde durgun kaldı
06:20
Kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak
06:12
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 80'i geçti
06:09
Macron, Putin'in NATO'yu "elektroşokla" uyandırdığını söyledi
05:09
İtalya Başbakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
14 ile 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
14 ile 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
NASA'dan UFO değerlendirmesi: Henüz insanüstü bir zekanın ürünü olduğuna dair kanıt yok
NASA'dan UFO değerlendirmesi: Henüz insanüstü bir zekanın ürünü olduğuna dair kanıt yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ