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Dünya
AA 01.06.2023 06:10

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 80'i geçti

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i aştı.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 80'i geçti
[Fotograf: Reuters]

Hindistan'da yayın yapan NDTV'nin haberine göre, mayıs başlarında Manipur'da başlayan "etnik şiddet" olaylarında 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, Manipur'un farklı bölgelerinde güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında hala çatışmalar yaşandığını belirtti.

"Sokağa çıkma yasağını ihlal etmeyin" çağrısı

Diğer yandan, Manipur Başbakanı Nongthombam Biren Singh, eyalette yaşanan şiddet olaylarının sivil halkın yaşamında yol açtığı zorluklara işaret etti.

Başbakan Singh, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması ile olaylardan kaçanların sığındığı kamplardaki zorlukların hafifletilmesi amacıyla Manipurlulardan sokağa çıkma yasağını ihlal etmemelerini ve yolları kapatmaya son vermelerini istedi.

Güvenlik güçlerinin ve yardım malzemelerinin serbest dolaşımının engellenmemesi çağrısı yapan Singh, sokağa çıkma yasağını ihlal edilmesinin ve yolların kapatılmasının halka zorluk çıkardığını söyledi.

Singh, güvenlik güçlerinden yağmalanan silahların teslim edilmesi çağrısı yaparak, ruhsatsız silah taşıyanlara karşı yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Bu arada, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın eyaletteki şiddet olaylarının patlak vermesinden yaklaşık bir ay sonra ziyarette bulunduğu Manipur'daki temasları sürüyor.

Şiddet olaylarından etkilenen bölgelere giden Bakan Shah, olaylar nedeniyle mağdur olan ailelerle bir araya geldi.

Bakan Shah, olayların kontrol altına alınması için güvenlik sorumluları ve sivil toplum liderleri ile görüştü.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu.

4 Mayıs'ta askere "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle 40 binden fazla kişi yerlerinden edildi.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah da 29 Mayıs'ta Manipur'a gitmiş ve burada çeşitli temaslarda bulunmuştu.

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