Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini duyurdu.

Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AFP]

"7,5 milyon euroluk proje başlatılacak"

AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini belirtti.

AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon euro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu.