ABD'de New Orleans merkezli 5. Bölge Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak Joe Biden yönetiminin federal çalışanlar için zorunlu kıldığı COVID-19 aşısı uygulaması kararını onayladı.

Temyiz kararını 2'ye 1 çoğunlukla alan mahkeme, zorunlu aşı uygulamasını askıya alan alt mahkeme yargıcının böyle bir yetkiye sahip olmadığını gerekçe gösterdi.

9 Eylül'de 2021'de aşı zorunluluğuna ilişkin kararname yayımlanmıştı

Zorunlu aşı kararına itiraz eden bazı federal çalışanların avukatları, hükümetin özel sektördeki işverenleri çalışanlarının COVID-19 aşısı olması için zorlayamayacağı yönündeki bir Yüksek Mahkeme kararını gerekçe göstermişti.

ABD hükümeti, 9 Eylül 2021'de tıbbi ve dini gerekçelerin dışında tüm federal çalışanların COVID-19 aşısı yaptırmalarını zorunlu kılan bir kararname yayımlamıştı.