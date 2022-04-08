ABD ve NATO önceden uyardı, hatta tarih verdi.

Ukrayna'ya saldıracağı iddialarını ısrarla reddeden Rusya, 24 Şubat'ta harekete geçti.

Ukrayna'daki savaşta bir buçuk ay geride kalırken Moskova hedeflerine ulaşamadı.

George Mason Üniversitesi Jeopolitika Danışmanı Richard Outzen, "Size dürüst olacağım, ABD ve Batı'da askeri değerlendirmelerin çoğu, Ukrayna'nın topraklarını savunmak için çok zorlanacağı şeklindeydi. Çoğu insan, Kiev ve diğer büyük şehirlerin Ruslar tarafından ele geçirileceğini düşündü." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukraynalılar Rus ordusunun lojistik hatlarını hedef aldı"

ABD'li emekli albay ve George Mason Üniversitesi Jeopolitika Danışmanı Richard Outzen'a göre; bunun en önemli sebebi ise Ukraynalıların beklenmedik direnişi.

Outzen değerlendirmelerine şu sözlerle devam ett:

"Ukraynalılar müthiş direniyor. Bu tür savaşlarda tankları, mühendisleri, istihbaratı, elektronik harp komuta ve kontrol sistemlerini, kara kuvvetlerini ve en önemlisi lojistiği koordine etmelisiniz. Ukrayna kuvvetleri Rus ordusunun lojistik taşıyan kamyon ve trenlerini vurmaya odaklandı ve harika bir iş çıkardı."

"Sahadaki Rus askerler saldırıda değil, savunmada deneyimli"

Ukrayna direnişinin bu kadar başarılı olmasının bir sebebinin de Rus ordusunun yapısı olarak görülüyor.

Emekli Albay Outzen, "Rus ordusu yarı profesyonel. Hava savunma kuvvetlerinin bir kısmı yetenekli savaş birimlerinden oluşuyor. Ancak askerler, ABD standartlarının çok gerisinde. Sahadakiler zorunlu askerlik hizmetinde, yani hem az deneyimli hem de savunmada iyiler, saldırıda değil. Putin bu yüzden insan gücünü artırmaya çalışıyor. Çeçenler ve Suriye'den savaşçı ekliyorlar." dedi.

"Putin Ukraynalıların Rusya yanlısı olduğunu düşündü"

Ancak Putin'in yalnız askeri değil siyasi açıdan da hesabının tutmadığı görüşü ağırlık kazanıyor. Richard Outzen konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Putin, ukraynalıların çoğunu Rusya yanlısı sandı ve Ukrayna ulusal duygusunu yanlış okudu. Ukraynalıların Putin’in sistemi altında yaşamak istemedikleri ve hatta Rusça konuşan Ukraynalıların bile kendilerine Ukrayna vatandaşı olarak değer verdikleri ortaya çıktı. Özünde, Putin'i dehşete düşüren bir Ukrayna ulusunun olduğu kanıtlandı."

Washington'a göre Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu bundan sonra Ukrayna'nın doğusunu ilhaka odaklanacak.

ABD'de genel kanı; Ukrayna direnişinin beklenmedik başarısı, gönderilen silahlar ve Putin'in yanlış hesaplamalarının bugün ortaya çıkan sonuca yol açtığı şeklinde.