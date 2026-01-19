Parçalı Bulutlu -0.1ºC Ankara
Dünya
AA 19.01.2026 17:04

AB liderleri, Trump'ın tarife kararının ardından olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a destek sağlayan ülkelere ilave gümrük vergisi uygulama kararının ardından 22 Ocak Perşembe günü olağanüstü zirvede bir araya gelecek.

AB liderleri, Trump'ın tarife kararının ardından olağanüstü toplanacak

AB Konseyi Başkanlığı Sözcülüğünden olağanüstü zirveye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, transatlantik ilişkileri görüşmek için 22 Ocak 19.00'da özel AB Liderler Zirvesi düzenleyecek." bilgisi verildi.

AB Konseyi Başkanı Costa, AB üyesi ülkelerin liderlerinin ilerleyen günlerde Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Avrupa Birliği Donald Trump Grönland ABD
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi
