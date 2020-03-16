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AB liderleri koronavirüsü video konferansla görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, koronavirüs salgınıyla ilgili video konferansla toplantı yapacak.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin liderleriyle yarın Covid-19 gündemiyle video konferans üzerinden toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.
Michel, "koronavirüsün yayılmasının önlenmesi, yeterli tıbbi ekipmanın sağlanması, araştırmaların güçlendirilmesi ve ekonomik düşüşün sınırlandırılmasının" kilit önemde olduğunu açıkladı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçti.
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