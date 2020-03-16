Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih’te yaptığı açıklamada, Avusturya’ya sınır Bavyera’da koronavirüs bulaşanların sayısının hızla arttığını, durumun ciddi olduğunu belirtti.

Alacakları tedbirlerle insanları korumayı hedeflediklerini vurgulayan Söder, "Acil durum ilan ediyoruz." dedi.

Söder, hemen başlayacak bu acil durumun uygulamasının Bavyera eyaleti için geçerli olacağını, böylelikle koronavirüs ile mücadelede kurumlara kapsamlı imkanlar verildiğini kaydetti.

[Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından Almanya'da vatandaşlar marketlere akın etti. Fotoğraf:AA]

"Bu büyük bir sınamadır"

Alınacak önlemler için 10 milyar avroya kadar bir fon oluşturacaklarını açıklayan Söder, “Burada kimseyi yalnız bırakmayacağız, ne halkı ne küçük işletmeleri ne de orta ölçekli işletmeleri. Bu büyük bir sınamadır." dedi.

Sokağa çıkma yasağının getirilmediğini belirten Söder, “Ancak herkes dışarı çıkıp çıkmayacağını veya kiminle temasta olduğunu düşünsün.” uyarısında bulundu.

Etkinliklerin yasaklandığını, okul ve kreşlerin kapatıldığını ifade eden Söder, yarından itibaren yüzme havuzları, sinemalar, kulüpler, barlar, diskotekler, oyun salonları, tiyatro, spor salonları, oyun parkları, hayvanat bahçeleri gibi zorunlu olmayan tüm yerlerin kapatılacağını kaydetti.