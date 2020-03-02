Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, koronavirüs risk seviyesini yüksek seviye olarak değiştirdiklerini duyurdu.

Birlik, geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etmişti.

Virüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke olan İtalya'da onaylanan vaka sayısı bin 500'ü aştı. Ölenlerin sayısı ise 34'e yükseldi.

İngiltere'de 13 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 36'ya yükseldi.