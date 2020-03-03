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AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, Charles Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.
Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.
Etiketler: Avrupa Birliği Charles MichelSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 22:50
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