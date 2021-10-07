Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen "tehlike altındaki Afganlara koruma sağlanması" konulu Yüksek Düzeyli Forum'un ardından gazetecilere bilgi verdi.

“Bu haberler AB olarak itibarımıza gerçekten zarar verdi" görüşünü paylaşan Johansson, "(AB'nin dış sınırlarında insanların şiddet kurbanı olmasına dair haberler) Eğer doğruysa tamamen kabul edilemez ve araştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ylva Johansson, "Haberlerin şoke edici olduğunu söylemeliyim. Bunlarla ilgili aşırı endişeliyim" değerlendirmesinde bulundu.

AB sınırlarında sığınmacıların geri itilmesi

Yunanistan'ın bağımsız gözlem mekanizması kurmak konusunda isteksiz olduğunun hatırlatılması üzerine Johansson, "Evet, son haberlerden sonra şimdi daha endişeliyim. Bunlar soruşturulmalı" dedi.

Johansson, sınırlardaki ihlalleri araştırmak ya da engellemek için araçların yeterli olup olmadığı sorusuna ise "Yeterli olmadığını söylemeliyim. Bu yüzden yeni göç paketinde üye ülkelerin bu tür raporları araştırmasının zorunlu olmasını teklif ettim, çünkü Komisyonun her üye ülkede neler olduğunu araştırma için aracı yok. Ayrıca üye ülkelerin bağımsız gözlem mekanizması kurmasının da zorunlu hale getirilmesini teklif ettim" yanıtını verdi.

Avrupa'daki basın kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, AB sınırlarında sığınmacıların geri itilmelerini belgelemiş, görüntülerde, maskeli ve üniformaları kişilerin coplarla Hırvatistan ile Bosna Hersek arasındaki nehirde bir grup sığınmacıyı Bosna-Hersek'e doğru ittiği görülmüştü.