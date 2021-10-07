Kabulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda 20 Ekim’de Rusya’da bir toplantı yapılacağını belirtti.

Toplantıya Taliban’ın davet edileceğini söyleyen Kabulov, Taliban temsilcilerinin hangi seviyede olacağına ilişkin bilgi vermedi.

Afganistan konusunda Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın yer aldığı genişletilmiş üçlü toplantının da planlandığını kaydeden Kabulov, bu toplantının da ay sonuna doğru olabileceğini aktardı.

Afganistan sorunuyla ilgili Moskova Formatı’ndaki müzakere mekanizması 2017’de Rusya, Afganistan, Çin, Pakistan, İran ve Hindistan’ın katılımıyla oluşturulmuştu. Moskova’da 2017 ve 2018’de toplantılar yapılmıştı.