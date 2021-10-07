Hırvatistan polisinin göçmenlere uyguladığı şiddet Avrupa'da bir grup gazetecinin yayınladığı raporda yer aldı.

Sınırda bekleyen polisler düzensiz göçmenleri sopalarla dövüyorlar. Zorla Bosna Hersek'e gönderiyorlar.

Görüntülerde sınıra yakın bir bölgede göçmenlere ait kişisel eşyalar yakılarak kül oluyor ve değerli eşyalara da sınır polisince el konuyor.

Avrupalı gazeteciler raporlaştırdı

Avrupalı gazetecilerin raporunda söz konusu işkencenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği vurgulandı.

Buna göre, sınırda görev yapan "müdahale polisinin" konaklama ve fazla mesai gibi tüm masrafları Avrupa Birliği İçişleri Güvenlik Fonundan karşılanıyor.

2018 yılında Avrupa Birliği'nin "fazla mesai" için Hırvatistan polisine 7 milyon euro verdiği de biliniyor.

Raporda, benzer ihlallerin Romanya ve Yunanistan sınırlarında da yaşandığına işaret edildi.