Irak'ta pazar günü genel seçim yapılacak. Türkmenler 2005’ten bu yana ilk defa tek liste halinde seçime giriyor.

Türkmen partilerinin biraraya gelerek tek liste halinde oluşturdukları 17 aday Parlamentoda yer almaya çalışacak.

“2005’ten bu yana ilk defa birlik ve beraberlik sağlandı”

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan seçim sisteminde yapılan değişikliği değerlendirdi.

“2005’ten bu yana ilk defa bir birlik beraberlik sağlandı. Hamdolsun bütün partiler burada bu iş birliğine hazır olduklarını gösterdiler. Umarız seçmenlerde seçimler hassas olduğu için, bizi yalnız bırakmayacak.”

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı, seçimden iyi bir sonuç elde etmeyi umduklarını da ifade etti.