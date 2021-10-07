Yunanistan’ın Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasının bugün mecliste oylamaya sunulması bekleniyor.

“Günaydın Yunanistan” programında da yeni savunma yasası tartışılıyordu.

Konuklar iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nden Makariou Lazaridis ile ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon SYRİZA'dan Konstantinos Zahariadis'ti.

Canlı yayın sırasında iki milletvekili arasındaki tartışma alevlendi. Program boyunca tansiyon hiç düşmedi.

Canlı yayını terk etti

Sunucular araya girip tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Programın sunucuları müdahale ederek kontrolü sağlamaya çalıştı. Ancak sunuculardan biri, Lazaridis ve Zahariadis’e sesini duyuramayınca tepki gösterdi.

Yunan sunucu Yorgos Papadakis, “Böyle olmuyor. Ben ayrılıyorum. 42 yıllık televizyonculuk tecrübemle yapamıyorum. Bazen sadece politikacılar değil, gazeteciler de ayrılmak zorunda kalır” dedi.

Yunan sunucu seyircilerden özür dileyerek stüdyodan ayrıldı. Program tek sunucuyla devam etti.