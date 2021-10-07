Savunma anlaşması Yunanistan’ı karıştırdı, vekiller canlı yayında kavga çıkardı
Yunanistan’ın Fransa ile imzaladığı savunma anlaşması iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki gerginlik artırdı. Gerginlik bu kez bir televizyon kanalındaki canlı yayına yansıdı. Tartışma alevlenince sunucu tepki göstererek stüdyoyu terk etti.
Yunanistan’ın Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasının bugün mecliste oylamaya sunulması bekleniyor.
“Günaydın Yunanistan” programında da yeni savunma yasası tartışılıyordu.
Konuklar iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nden Makariou Lazaridis ile ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon SYRİZA'dan Konstantinos Zahariadis'ti.
Canlı yayın sırasında iki milletvekili arasındaki tartışma alevlendi. Program boyunca tansiyon hiç düşmedi.
Canlı yayını terk etti
Sunucular araya girip tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Programın sunucuları müdahale ederek kontrolü sağlamaya çalıştı. Ancak sunuculardan biri, Lazaridis ve Zahariadis’e sesini duyuramayınca tepki gösterdi.
Yunan sunucu Yorgos Papadakis, “Böyle olmuyor. Ben ayrılıyorum. 42 yıllık televizyonculuk tecrübemle yapamıyorum. Bazen sadece politikacılar değil, gazeteciler de ayrılmak zorunda kalır” dedi.
Yunan sunucu seyircilerden özür dileyerek stüdyodan ayrıldı. Program tek sunucuyla devam etti.
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