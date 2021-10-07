Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM’den İdlib'e 63 tır insani yardım
[Fotoğraf: AA Arşiv]
BM tarafından Suriye'nin İdlib kentine 63 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM)'in yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
64 tır insani yardım malzemesinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Suriye
Son Haberler
- 14:58
- 14:50
- 14:49
- 14:56
- 14:37
Sıradaki Haber
ABD'li ilaç firması Moderna, Afrika'da aşı üretim tesisi kuracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz