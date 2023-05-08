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Dünya
AA 08.05.2023 14:58

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yarın Kiev'i ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yarın Kiev'i ziyaret edecek
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, von der Leyen'in yarın Kiev'i ziyaret ederek Zelenskiy ile görüşeceğini ve AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineleyeceğini söyledi.

Ziyaretin 9 Mayıs Avrupa Günü'nde yapılacağına dikkati çeken Mamer, bu seneden itibaren Ukrayna'nın da bugünü kutlayacağına yönelik kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Mamer, ziyarete ilişkin detayların güvenlik nedeniyle paylaşılmayacağını, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin gündemde yer aldığını kaydetti.

Von der Leyen, son olarak 2 Şubat'taki AB-Ukrayna Zirvesi için Kiev'i ziyaret etmişti.

Savaşın başlamasından 4 ay sonra 23 Haziran 2022'de "AB adayı" statüsü verilen Ukrayna'nın kısa sürede üye olması beklenmiyor.

AB yetkilileri, bir ülkenin AB üyesi olabilmesi için Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatıyor.

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