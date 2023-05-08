Fransa'da Macron'un anma programlarına katılacağı iki kentte gösteri yasağı

Ülkede İkinci Dünya Savaşı'nın sonlandığı, Fransa'nın Almanya'ya karşı zaferini simgeleyen 8 Mayıs 1945 Zafer Günü kutlamaları yapılıyor.

Paris'te Zafer Takı'ndaki anma törenine katılacak Cumhurbaşkanı Macron, öğleden sonra Lyon'a geçerek İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline karşı Fransız direnişinin baş aktörlerinden Jean Moulin'ı anacak.

Paris ve Lyon valilikleri, Macron'un ziyaretleri öncesi bu iki kentte düzenlenecek bütün gösterilerin yasaklandığını duyurdu.

Öte yandan her yıl kutlamalarda Fransızların doldurduğu Şanzelize Caddesi'nin toplanma yasağı nedeniyle boş kalması dikkati çekti.

Ocaktan bu yana gösteriler düzenleniyor

Sendikaların iptali için yargıya taşıdığı emeklilik reformuna yönelik itiraz başvurusu, idari mahkemece reddedildi.

Fransa'da sendikalar, emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reformun iptali için ocaktan bu yana gösteriler düzenliyor.

Son dönemde Macron ve hükümet yöneticilerinin yaptıkları kamuya açık hemen her ziyaret, Fransızlar tarafından protesto ediliyor.