Kuzey Kore, hapishanelerdeki aile ziyaretlerini askıya aldı

Merkezi Seul'de bulunan Daily NK sitesinin adının açıklanmasını istemeyen Kuzey Koreli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Koreli yetkililer, "ülkedeki karmaşık politik şartlar" gerekçe gösterilerek, cezaevlerinde aile ziyaretlerinin durdurulması emrini verdi.

Kaynak, "Düşmanlarının savaş çığırtkanlığı nedeniyle halkın orduya katılmak için örgütlendiğini", dolayısıyla bu karmaşık ortamda cezaevlerindeki disiplinin sıkılaştırılması emrinin verildiğini ifade etti.

Hükümete karşı "yıpratıcı ve isyankar" tavırlara sahip mahkumların tespit edilerek acil veya savaş durumlarında "tasfiye" edilecekler listesine alındığını belirten kaynak, "Dolayısıyla yetkililer, bu karmaşık politik şartlarda mahkumların aile ziyaretlerinin yapılmasına izin verilemeyeceği kanısına vardı." dedi.

Kaynak, günlük tarım işleri için sahaya gönderilen mahkum sayılarında da azaltmaya gidildiğini, geri kalan mahkumların ise hücrelerinde sosyalist sistemi öğrenmek için eğitime tabi tutulduğunu söyledi.

Tarlalarda çalıştırılan mahkumlardan şüpheli hareketlerde bulunanlara yönelik "vur emri" de verildiğini aktaran kaynak, aileler tarafından mahkumlara gönderilen paketlerin kabulüne ise kontrol edilmek şartıyla şimdilik izin verildiğini sözlerine ekledi.