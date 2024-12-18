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Dünya
AA 18.12.2024 12:43

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Suriye'de yeniden imara odaklanılması gerek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin "adım adım" yaklaşımıyla Suriye'nin yeniden imarına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Suriye'de yeniden imara odaklanılması gerek

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yarın düzenlenecek AB liderler zirvesinin gündemi hakkında konuşma yaptı.

Suriye'deki gelişmelere dikkati çeken von der Leyen, "Beşşar Esed'in düşüşü Suriye halkı için bir kurtuluştur. Hepimiz Esed'in hapishanelerinden gelen yürek parçalayıcı görüntüleri gördük. Burada çok sayıda masum insan tutuluyor, işkence görüyor ve öldürülüyor. Sosyal medyada paylaştığı bir gönderi yüzünden 14 yıl hapis yatan genç kız gibi masumlar ya da hapishanede doğan ve hiç gün yüzü görmemiş bebekler... Esed yer altı zindanlarından oluşan bir sistem kurmuştu. Rejimin gerçek yüzü buydu. Bu yüzden birçok Suriyeli sevinçli. On yıllardır ilk kez, umut Suriye'ye geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni liderliğin attığı ilk adımlardan bazıları cesaret verici." diyen von der Leyen, kapsayıcı bir hükümetin kurulması, azınlıkların korunması, terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin devam etmesi gibi konuların gelecek süreçte önemli olacağının altını çizdi.

Von der Leyen, "Güvenilir ve kapsayıcı bir geçiş, temel bir Avrupa çıkarıdır." tespitinde bulundu.

Avrupa'nın hem bölgesel hem de yerel düzeyde sürece dahil olması gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Ürdün ve Türkiye'den yeni döndüm. Bölgenin istikrarı için nasıl birlikte çalışabileceğimizi görüştüm." dedi.

AB'nin insani yardımlarını artırdığını belirten von der Leyen, "Bu yüzden Türkiye ve Ürdün üzerinden yeni bir insani hava köprüsü kurduk. Bu yıl insani yardımımızı 160 milyon avronun üzerine çıkardık." diye konuştu.

Von der Leyen, "Desteği sürdüreceğiz ancak bunu erken iyileşme ve yeniden yapılanmaya yönelik yeni bir odaklanmayla yapacağız. Elektrik, su, temel altyapı ve daha fazlasından bahsediyoruz. Ancak bunun için adım adım bir yaklaşım izlenmesi gerekecek. Şam'daki yeni liderlik, eylemlerinin sözleriyle uyuştuğunu kanıtlamalı. Bu bağlamda, yeniden yapılanmayı kolaylaştırmak için sektörel yaptırımlarımızı da yeniden gözden geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Geri dönüşler

Gündemdeki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusuna dikkati çeken von der Leyen, koşulların henüz yeterince olgunlaşmadığını kaydetti.

Von der Leyen, "Evlerine dönmeye karar veren Suriyeliler için Avrupa, her adımda onları desteklemeye hazır. Suriye, Esad'ın vahşetinden kaçanlar da dahil olmak üzere tüm halkına aittir ve tüm Suriyeliler ülkenin geleceğini kendi ellerine alma hakkına sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

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