Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Komisyonu Başkanı Kiev'e gidiyor
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de eşlik edeceğini belirtti.
Ziyaretin detaylarıyla ilgili bilgi henüz verilmedi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da geçen hafta Kiev'e giderek resmi temaslarda bulunmuştu.
Etiketler: Avrupa Birliği Kiev Son Dakika Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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