AA 09.09.2025 23:09

AB: İsrail'in Doha'daki hava saldırısı uluslararası hukuku ihlal ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının uluslararası hukuku ve Katar'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

AB: İsrail'in Doha'daki hava saldırısı uluslararası hukuku ihlal ediyor
[Fotograf: AA]

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Sözcü El Anouni'nin, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı hakkındaki ifadelerine yer verildi.

El Anouni, İsrail'in saldırısının, uluslararası hukuku ve Katar'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, bölgede şiddetin daha da tırmanması riskini doğurduğunu vurguladı.

AB'nin "stratejik ortağı" Katar ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten El Anouni, "Gazze'deki savaşın tırmanması önlenmelidir. Bu, hiç kimsenin çıkarına değildir. Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Katar Hamas
