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Dünya
AA 20.05.2025 20:00

AB, İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçireceğini duyurdu.

AB, İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirecek
[Fotograf: AA]

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Kallas, Hollanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesiyle ilgili teklifine üye ülkelerin büyük çoğunluğunun destek verdiğini söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bu nedenle bu çalışmayı başlatacağız. Bu sırada insani yardım engelini kaldırmak İsrail'e kalmış." dedi.

Gazetecilerin gözden geçirme sürecinin ne zaman sonuç vereceğiyle ilgili sorularını Kallas, "Bu çalışmayı başlatıyoruz ve bu arada, insani yardımın engelinin kaldırılmasını ve durumun daha iyi hale gelmesini gerçekten umuyoruz." şeklinde yanıtladı.

AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, taraflar arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor.

Anlaşmanın ikinci maddesi ise ortaklığı, "İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartına bağlıyor.

İlgili teklifi sunan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Kallas'a gönderdiği mektupta, Gazze'deki ablukanın uluslararası insancıl hukuku ve dolayısıyla AB ile İsrail arasındaki ticareti düzenleyen Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesini ihlal ettiğini bildirmişti.

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