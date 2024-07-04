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Dünya
AA 04.07.2024 13:29

AB: İsrail, Batı Şeria'da ilhak amacıyla fiili durum yaratmaya son vermeli

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koyma kararını kınayarak, "Fiili durum yaratmaya yönelik ve ilhakla sonuçlanabilecek eylemlere son verilmelidir." açıklamasında bulundu.

AB: İsrail, Batı Şeria'da ilhak amacıyla fiili durum yaratmaya son vermeli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, "Batı Şeria'da binlerce yeni yasa dışı yerleşim inşa edileceği" duyurusunun kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "AB ayrıca İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü mülksüzleştirme politikalarını da sert bir şekilde kınıyor. Fiili durum yaratmaya yönelik ve ilhakla sonuçlanabilecek eylemlere son verilmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Bu eylemlerin uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, "İsrail'i, bu kararlardan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'e başta finansal konular olmak üzere Filistin yönetimini zayıflatan eylemlerini durdurması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 12 bin 715 dönümlük araziye el koyduğu duyurulmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

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