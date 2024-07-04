Parçalı Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2024 13:25

İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Pezeşkiyan önde

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 49,5 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde görünürken muhafazakar aday Said Celili'nin oyu ise yüzde 43,9 oldu.

İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Pezeşkiyan önde
[Fotograf: AA]

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 3 Temmuz'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Pezeşkiyan ile Celili arasından kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 49,5'u reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar aday Celili'ye oy vereceğini belirtti.

Anketteki katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.

ETİKETLER
İran Seçim
Sıradaki Haber
Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
İsrail Gazze'de 38 bin 11 Filistinliyi katletti
13:54
Polat çifti iddianamesinde 31 şirketin mal varlığının kamuya geçirilmesi istendi
13:48
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı
13:44
Yasadışı 1295 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
13:39
İstanbul'da 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 terör şüphelisine gözaltı
13:33
Bodrum'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi
Lala Hayrettin Camii yeniden ayağa kaldırıldı
Lala Hayrettin Camii yeniden ayağa kaldırıldı
FOTO FOKUS
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ