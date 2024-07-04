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Dünya
AA 04.07.2024 11:21

Brezilya, Meta'nın yapay zeka modellerini geliştirmek için gönderileri kullanmasını yasakladı

Brezilya, ABD merkezli Meta'nın, yapay zeka sistemlerini geliştirmek için Brezilya vatandaşlarının Instagram ve Facebook gönderilerini kullanmasını yasakladı.

Brezilya, Meta'nın yapay zeka modellerini geliştirmek için gönderileri kullanmasını yasakladı
[Fotograf: Reuters]

BBC'nin haberine göre, Brezilya Ulusal Veri Koruma Ajansı (ANPD), Meta'nın, yapay zeka temelli konuşma botlarının geliştirilmesi için kullanıcıların gönderilerini kullanmasına izin veren gizlilik politikasını askıya aldı.

ANPD, kullanıcıların temel haklarının zarar görmesi veya zararın onarılmasının zorlaşması riski üzerine harekete geçtiğini açıkladı.

Bu kapsamda, ülkede 102 milyon Facebook ve 113 milyon Instagram kullanıcısına sahip Meta'nın yapay zeka sistemlerini geliştirmek için Brezilya vatandaşlarının Instagram ve Facebook gönderilerini kullanması yasaklanmış oldu.

Karar, Meta'nın, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların gönderilerini aynı amaçla kullanmaktan vazgeçmesinin ardından geldi.

Meta, karara uymazsa günlük 9 bin dolar cezaya çarptırılacak

Meta'ya, alınan kararın ardından 5 iş günü içerisinde gizlilik politikasını değiştirdiğini göstermesi için süre veren ANPD, Meta'nın bu karara uymaması halinde günlük 50 bin Brezilya reali (yaklaşık 9 bin dolar) para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Brezilya Veri Gizliliği kurumundan Pedra Martins de Meta'nın Avrupalı kullanıcılara uyguladığı ile Brezilyalılara uyguladığı önlemler arasında tutarsızlık olduğuna işaret ederek, ANPD'nin kararını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Martins, Meta'nın yapay zeka modellerini geliştirmek için Brezilyalı genç ve çocukların da gönderilerini kullanmayı planlarken Avrupa'da 18 yaşından küçüklerin gönderilerinin kullanılmayacağına işaret etti.

Öte yandan, Meta'nın sözcüsü, karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını kaydederek bu adımın, Brezilya'daki insanlara yapay zekanın faydalarını sunmayı geciktireceğini ifade etti.

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